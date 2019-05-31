Пластуны - не пионеры! Что надо знать про вечно молодой ПЛАСТ нашей жизни - одну из крупнейших патриотических организаций Украины

1 июня, 2019, 10:30

Татьяна Зинченко

На днях ВР приняла за основу законопроект о государственном признании и поддержке "Пласта". Что стало причиной повышенного внимания государства к молодежной скаутской организации и какова настоящая роль пластунов в обществе, - выясняло Еспресо-ТВ

"СКОБ!" - особенно часто звучало в эти дни в сетях, в эфире и просто на улицах. Удивление было по двум причинам: почему я раньше не знала, что так звучит приветствие пластунов, и где их у нас появилось (точнее, и было) на самом деле так много? Относительно приветствия, то для тех, кто также пока был не в теме, в нем зашифрованы первые буквы пластовых символов:

Сильно - Дуб, Красно - Калина, Обережно - Мухомор, Бистро - Блискавка.

Мы все еще - кто как участник, кто понаслышке - помним, как гремела в свое время пионерия - раскрученная идеология для детей, преданных идеям коммунистической партии. Государство было заинтересовано в развитии пионерского движения, поэтому взяла его полностью под свой контроль, развивало и всячески стимулировало. Однако пионерское движение разве что нарочито был громким и зрелищным, а в реальности напоминал просто благотворительную организацию: помощь пожилым, развитие библиотек, участие в кружках, ну еще "Зарница", но это уже - не для каждого пионера. Сначала оно имело в своей системе воспитания черты скаутинга, однако со временем приобрело политический оттенок. Скаутские же организации во времена СССР хоть и были, но они не могли действовать полноценно, поскольку не были легальными, поэтому и функционировали подпольно.

Фото Андрея Волгина.

Скауты - не пионеры!

Скаутское движение в своей основе имеет другие направления и идеологию. Это - объединение молодежи с патриотическим уклоном и использованием христианской морали, к тому же "Пласт" создан на 10 лет раньше за пионерскую организацию. То есть если отталкиваться от значения слова "пионер" (первый) - это пластуны у нас были первыми. Пластуны или скауты - борцы за правду, свободу и независимость с самого детства, это сознательные патриоты государства, украинцы генетически и по убеждениям. Даже непосвященным хорошо известны заслуги "Пласта", в частности их роль в образовании детей и молодежи, исторический вклад в становление государственности и участие в борьбе за обретение независимости Украины.

Почему же мы так мало знаем об одной из самых патриотических организаций в Украине?

Почему пластовые праздники, к примеру, День рождения "Пласта", День пластового платка, происходят кулуарно, между собственно скаутами? Почему так мало информации о том, как стать пластуном и почему пионером становились почти автоматически?

"Здесь задействовано много факторов, - ответил на этот вопрос для Еспресо Юрий Юзич, председатель наблюдательного совета" Пласта ", комментируя принятие законопроекта как, кстати, и один из авторов упомянутого законопроекта. - Первое - это финансирование. Чтобы развить пластунское движение к таким масштабам, которые наметились хотя бы среди желающих принимать в нем непосредственное участие (а желающих есть большое количество), надо значительно увеличить количество воспитателей. То есть важен вопрос профессионального штата. Поэтому законопроект, который ВР приняла за основу о государственном признании и поддержку "Пласта", который тесно включает и этот вопрос - это большой шаг в направлении развития патриотического национального движения, и я лично считаю это победой. Благодарность от пластунов всего мира и тех тысяч, которые не дожили до наших дней. Которые умирали за Украину в криивках и лесах, в гулагах и немецких концлагерях ".

Кроме того, такой шаг государства делает возможным в ближайшее время сделать и следующий. По словам Юрия Юзича, уже есть первые наработки к признанию СУМ (Союза Украинской Молодежи), а также закон о "Пласт" вносит ряд изменений в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании".

Из основных преимуществ закона, по словам председателя Наблюдательного совета Юрия Юзича, - и то, что он направит государственные средства на институциональное развитие, на оборудование вишкольных центров и пластовых молодежных центров по всем областям, даст возможность каждому желающему вступить в патриотическую организацию и почувствовать, что он нужен государству.



Быть в скаутских рядах - почетно! Фото Юрия Юзича.

Что закон грядущий нам обещает

В пояснительной записке к документу говорится, что государственная поддержка "Пласта" будет способствовать динамичному развитию сообщества в Украине и мире, формированию значительного количества граждан-патриотов, улучшению социально-экономического положения в Украине.

"Пласт за 30-лет своей возрожденной деятельности в Украине стал не только самой большой молодежной организацией с многочисленной членской базой (более 8000 членов), но и самой многочисленной скаутской организацией на всем постсоветском пространстве, включая страны Балтии", - говорится в записке.

Народный депутат Иван Крулько, который также присоединился к работе над законопроектом, говорит, что для него лично большая честь входить в попечительский совет "Пласта".

"Ведь" Пласт "- это уникальная организация с 108-летней историей. Через ее ряды прошли тысячи молодых людей - патриотов Украины. За годы существования" Пласт "не изменил своих ценностей, принципов и приоритетов. И сейчас, как и в 1911 году, занимается воспитанием молодых патриотов и сознательных граждан Украины, "людей с позвоночником". "Пласт" воспитывает из маленьких пластунов сильных личностей и великих патриотов Украины ", - написал депутат.

Наши, украинские, скауты - поистине молодая надежда

Это движение - симбиоз спортивного, умственного и духовного развития молодежи. Скаутские организации существуют почти во всех странах мира, однако они часто имеют некоторые различия в своей структуре и системе воспитания.

Наша Национальная скаутская организация является неполитической и внеконфессиональной молодежной организацией. Ее цель - способствовать всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи как сознательных, ответственных и полноценных граждан местного, национального и мирового сообщества, проводников общества на идейных принципах "Пласта" и на принципах христианской морали.

"Пласт" как украинский аналог скаутского движения, появился в Украине в 1911 году. 12 апреля 1912 году во Львове воспитанники одного из основателей "Пласта", Александра Тисовского, впервые приняли Пластовую присягу. Эту дату традиционно считают Днем рождения украинского "Пласта". Учредителями организации были АлександрТисовский, Петр Франко и Иван Чмола.

"Пласт" - крупнейшая молодежная организация Украины: 137 очаг Пласта действует в 23 областях Украины. Объединяет 8000 пластунов разного возраста - от самых молодых 6-летних пластунов к старшим пластунам-сеньорам, которые помогают в воспитательной работе.

Фото Петра Задорожного.

"Пласт" ежегодно организует многочисленные лагеря, в том числе международные, каждый из которых имеет свою специализацию (морской, военный, спортивный, туристический, воспитательно-учебный и др.). Кроме лагерей, проходят акции разного направления - спортивные соревнования спартакиады, соревнования по пешему туризму "Тропами героев" и "Осенний рейд", международное скаутское мероприятие "Вифлеемский огонь мира" и многое другое-интересное.

Среди воспитанников "Пласта" - Любомир Гузар, Ярослав Ажнюк, Кэтрин Винник, Богдан Гаврилишин, Настя Станко, Борис Гудзяк, Соломия Бобровская, Любомир Романков. Пластуны были активными участниками Революции Достоинства, пятеро пластунов погибли в войне на востоке Украины.

Украинский Трезубец и трехлистная лилия

Трехлистная лилия - символ мирового скаутинга. Она есть в символике украинских организаций в различных вариациях: переплетение трехлистной лилии и украинского Трезубца у пластунов, переплетенная лилия с гербом города для региональных скаутских организаций. А еще любого украинского скаута можно узнать по нашейнему платку. Платок также имеет свою историю, которой пластуны дорожат.

Быть верным Богу и Украине

Исполняющий обязанности регионального представителя "Пласта" на Полтавщине и организатор пластового лагеря "Мамай" "Евгений Янкевич отмечает, что главная обязанность пластуна - быть верным Богу и Украине. А на это у молодого поколения находится и сила, и смелость, и желание.

Момент пластовой жизни. Фото пластового лагеря "Мамай".

Наставник рассказывает, что в пластовом лагере царит строгая дисциплина, впрочем, ее поддерживают все участники движения без принуждения и морализаторства. По возрасту пластуны делятся на соответствующие улады, и соответственно каждый улад имеет свои задачи и функции. Дети от 6 до 10 лет - новички, 11-17 лет юноши, старшие пластуны - 18-35 лет и пластуны-сеньоры - старше 35 лет.

Фото пластового лагеря "Мамай"

Евгений Янкевич рассказывает, что патриотическое воспитание происходит в соответствии с возрастом воспитанников - в форме игры, соревнований, дискуссий и т.п., то есть тех форм, которые детей особенно интересуют. Пластунов знакомят с украинскими традициями, историей, учат украинским современным и народным песням. Некоторые пластуны организуют поездки по историческим местам страны.

Самые известные их акции - это летние лагеря, что стало сейчас особенно актуальным, - появилось еще больше желающих. Но скаутское движение - это не только романтика, говорит наставник (жизнь в лесу, природа, соревнования, вечерние посиделки у костра, пение и танцы), хотя этого также достаточно. Неподготовленных детей могут не пустить в летний лагерь. Ведь там надо уметь ориентироваться на местности, раскладывать палатку, разжечь костер, сварить кашу (в лагере дети готовят еду самостоятельно) и быть в хорошей физической форме.

"Пластунов воспитывают на принципах христианской морали и общечеловеческих ценностей, рассказывают о добре, человечности, учат беречь природу и помогать немощным. Именно они получают" Вифлеемский огонь "и несут его" в люди ", - добавляет Евгений Янкевич. Старшие пластуны входят в отдельные группы, изучают историю, культуру, фольклор, боевые искусства и т.п. ".

Важно уметь приспосабливаться к любым условиям. Фото пластового лагеря "Мамай"

Слово за тобой, скаут!

"Если бы Верховная Рада приняла закон о поддержке " Пласта "не сейчас, а в начале 90-х, то Крым и Донбасс, вполне возможно, не потерпел бы агрессию и войну. Войну, на которую пошли сотни добровольцев-пластунов (пятеро из которых погибли, а десятки получили боевых ранений) ", - уверен Юрий Юзич, один из авторов законопроекта о "Пласте".

Фото Андрея Волгина.

Ну что же, факты и история - вещи упрямые и убедительные, вдохновения, как видим, нашим пластунам не занимать. Как и отваги и воли к миру и справедливости. И слов на ветер они еще не бросали. А значит, СКОБ, друзья!

Фото: plast.org.ua