"Пластуны" отказались от государственного финансирования и объявили о сборе 10,5 млн грн
Об этом говорится в сообщении "Пласта" в Facebook.
"В условиях дискуссии, которая сложилась, мы призываем Парламент принять поправки в закон, изъяв из него нормы о прямом государственном финансировании. Вместе с тем мы продолжим использовать существующие механизмы финансирования для общественных организаций, такие как публичные прозрачные конкурсы. Также готовы участвовать в разработке новых эффективных моделей финансирования институционального развития общественных организаций", - говорится в заявлении.
Пласт также запустил национальную кампанию по сбору средств.
На сайте "Donate.Plast" в онлайн-режиме отображается уровень собранных средств по каждому из проектов.
Финансы будут направлены, в том числе, на:
- привлечение и обучение воспитателей, работающих с детьми;
- создание новых центров и обеспечение их функционирования;
- обеспечение организационного функционирования "Пласта";
- организацию и проведение 25 лагерей и тому подобное.
Пожертвовать средства пластунам можно здесь.,
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