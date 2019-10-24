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Espreso.tvОбщество"Пластуны" отказались от государственного финансирования и объявили о сборе 10,5 млн грн

"Пластуны" отказались от государственного финансирования и объявили о сборе 10,5 млн грн


фото: ua.news
Национальной скаутской организации "Пласт" требуется 10,5 млн грн на реализацию своих проектов

Об этом говорится в сообщении "Пласта" в Facebook.

"В условиях дискуссии, которая сложилась, мы призываем Парламент принять поправки в закон, изъяв из него нормы о прямом государственном финансировании. Вместе с тем мы продолжим использовать существующие механизмы финансирования для общественных организаций, такие как публичные прозрачные конкурсы. Также готовы участвовать в разработке новых эффективных моделей финансирования институционального развития общественных организаций", - говорится в заявлении.

Пласт также запустил национальную кампанию по сбору средств.

На сайте "Donate.Plast" в онлайн-режиме отображается уровень собранных средств по каждому из проектов.

Финансы будут направлены, в том числе, на:

  • привлечение и обучение воспитателей, работающих с детьми;
  • создание новых центров и обеспечение их функционирования;
  • обеспечение организационного функционирования "Пласта";
  • организацию и проведение 25 лагерей и тому подобное.

Пожертвовать средства пластунам можно здесь.,

  • "Пласт" просит убрать из закона норму о прямом государственном финансировании
  • Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о государственной поддержке национальной скаутской организации "Пласт", потому что документ не соответствовал положениям Конституции Украины

 

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