"Пластуны" отказались от государственного финансирования и объявили о сборе 10,5 млн грн

24 октября, 2019, 12:48

Национальной скаутской организации "Пласт" требуется 10,5 млн грн на реализацию своих проектов

Об этом говорится в сообщении "Пласта" в Facebook.

"В условиях дискуссии, которая сложилась, мы призываем Парламент принять поправки в закон, изъяв из него нормы о прямом государственном финансировании. Вместе с тем мы продолжим использовать существующие механизмы финансирования для общественных организаций, такие как публичные прозрачные конкурсы. Также готовы участвовать в разработке новых эффективных моделей финансирования институционального развития общественных организаций", - говорится в заявлении.

Пласт также запустил национальную кампанию по сбору средств.

На сайте "Donate.Plast" в онлайн-режиме отображается уровень собранных средств по каждому из проектов.

Финансы будут направлены, в том числе, на:

привлечение и обучение воспитателей, работающих с детьми;

создание новых центров и обеспечение их функционирования;

обеспечение организационного функционирования "Пласта";

организацию и проведение 25 лагерей и тому подобное.

Пожертвовать средства пластунам можно здесь.,