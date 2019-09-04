Пластуны хотят помочь Раде доработать законопроект о поддержке их движения

4 сентября, 2019, 20:54

Члены организации "Пласт - украинский скаутинг" готовы вместе с парламентом доработать законопроект о государственном признании "Пласта"

Об этом говорится в заявлении организации в Facebook.

Отмечается, что Пласт - крупнейшее движение украинской молодежи в мире и насчитывает более 12 тысяч членов на всех континентах в более чем 20 странах мира. Ежегодно пластуны-волонтеры вкладывают более 668 тысяч часов в воспитание детей и ежегодно проводят более двухсот пластовых лагерей по всей Украине.

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"Мы готовы вместе с парламентом доработать законопроект. Принятие закона поможет привлечь к гражданскому образованию и национально-патриотическому воспитанию более 400 тысяч детей в следующие 10 лет", - заявили в "Пласте".

Напомним, президент Зеленский ветировал закон о государственном признании "Пласта" и отправил в Раду на доработку.