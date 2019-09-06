Пластуны просят убрать с закона прямое государственное финансирование
Об этом говорится на официальной странице Пласта в Facebook.
"Мы призываем Парламент принять поправки в закон, изъяв из него нормы о прямом государственном финансировании", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, пластуны заявили, что продолжат использовать существующие механизмы финансирования для общественных организаций, такие как публичные прозрачные конкурсы.
Читайте также: Пластуны - не пионеры! Что надо знать о вечно молодом ПЛАСТе нашей жизни - самую молодежную организацию Украины
Ранее президент Зеленский аргументировал вето на закон о Пласт тем, что в случае, если закон определит одну скаутскую организации национальной, то она получит привилегии и государственное финансирование.
По мнению Зеленского это приведет к тому, что в Украине станет невозможным создание новых и деятельность действующих скаутских организаций, а затем и ограничатся права граждан на свободу объединения в такие общественные организации.
Напомним, президент ветировал закон о государственном признании "Пласта" и отправил в Раду на доработку.
Позже "пластуны" заявили о готовности помочь Раде доработать закон.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень