Пластуны просят убрать с закона прямое государственное финансирование

6 сентября, 2019, 14:36

"Пласт" просит убрать из закона норму о прямом государственном финансировании, чтобы наконец президент мог подписать закон о государственной поддержке национальной скаутской организации "Пласт"

Об этом говорится на официальной странице Пласта в Facebook.

"Мы призываем Парламент принять поправки в закон, изъяв из него нормы о прямом государственном финансировании", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, пластуны заявили, что продолжат использовать существующие механизмы финансирования для общественных организаций, такие как публичные прозрачные конкурсы.

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Ранее президент Зеленский аргументировал вето на закон о Пласт тем, что в случае, если закон определит одну скаутскую организации национальной, то она получит привилегии и государственное финансирование.

По мнению Зеленского это приведет к тому, что в Украине станет невозможным создание новых и деятельность действующих скаутских организаций, а затем и ограничатся права граждан на свободу объединения в такие общественные организации.

Напомним, президент ветировал закон о государственном признании "Пласта" и отправил в Раду на доработку.

Позже "пластуны" заявили о готовности помочь Раде доработать закон.