Принятие закона о "Пласте" - важный шаг для противодействия вражеской пропаганде в Украине, - Княжицкий
"Более 100 лет пластовое движение занимается воспитанием украинских патриотов. Пласт - это один из стержней государственности Украины и национальной безопасности, для возникновения которых он приложилсерьезные усилия. В Украине нет ни одного другого демократического государственнического института, старшей "Пласта", которая бы имел такой колоссальный опыт демократического управления", - отмечает депутат.
По его мнению, принятие закона о "Пласте" - это давно назревший шаг, который особенно важен во времена, когда вражеская пропаганда заполонила медийное и интернет пространство.
Княжицкий уверен, что институализация "Пласта" через отдельный закон - это государственное решение, которое укрепит наше будущее. Аналогичные законы еще в прошлом веке приняты в США, Канаде, Австралии, Израиле, Сингапуре и других странах.
- Напомним, что национальная скаутская организация Украины является волонтерской, неполитической и внеконфессиональной организацией. Целью "Пласта" является содействие всестороннему патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на принципах христианской морали. В Украине "Пласт" был создан в 1911 году.
- В 2018 году "Пласт" собрал наибольшую сумму (1 255 150 гривен) в истории украинского Спильнокоштуа "Велика Ідея" для развития "Пласта" на Юге и Востоке Украины.
- 30 мая Верховная Рада приняла закон о "Пласт»е", однако 4 сентября, когда истекли все сроки, президент Зеленский наложил на закон вето и вернул его в парламент на доработку. Сегодня Верховная Рада приняла решение доработать закон и снова его проголосовать.
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