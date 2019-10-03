Принятие закона о "Пласте" - важный шаг для противодействия вражеской пропаганде в Украине, - Княжицкий

3 октября, 2019, 22:10

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что парламент прошлого созыва установил историческую справедливость и принял закон о "Пласте", а президент Зеленский обязан его подписать

"Более 100 лет пластовое движение занимается воспитанием украинских патриотов. Пласт - это один из стержней государственности Украины и национальной безопасности, для возникновения которых он приложилсерьезные усилия. В Украине нет ни одного другого демократического государственнического института, старшей "Пласта", которая бы имел такой колоссальный опыт демократического управления", - отмечает депутат.

По его мнению, принятие закона о "Пласте" - это давно назревший шаг, который особенно важен во времена, когда вражеская пропаганда заполонила медийное и интернет пространство.

Княжицкий уверен, что институализация "Пласта" через отдельный закон - это государственное решение, которое укрепит наше будущее. Аналогичные законы еще в прошлом веке приняты в США, Канаде, Австралии, Израиле, Сингапуре и других странах.