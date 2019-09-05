Государственное финансирование и привилегии: Зеленский объяснил, почему не поддержал закон о "Пласте"
Об этом говорится в предложениях Зеленского парламенту, опубликованных на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что сейчас в Украине зарегистрировано ряд скаутских организаций.
В случае, если закон определит одну скаутской организации национальной, то она получит привилегии и государственное финансирование.
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По мнению Зеленского это приведет к тому, что в Украине станут невозможными создание новых и деятельность действующих скаутских организаций, а затем и ограничатся права граждан на свободу объединения в такие общественные организации.
Президент считает, что такой подход не соответствует Конституции . В частности, ч.1 ст.16, ч.1 и ч.5 ст.36, ч.3 ст.22.
Поэтому он не может поддержать закон "О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины" в предложенной редакции.
Напомним, президент Зеленский ветировал закон о государственном признании "Пласта" и отправил в Раду на доработку.
Позже "пластуны" заявили о готовности помочь Раде доработать закон.
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