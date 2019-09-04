Зеленский ветировал закон о государственном признании "Пласта"
4 сентября, 2019, 13:53
Президент Владимир Зеленский ветировал 4 сентября законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины"
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.
"04.09.2019 возвращено с предложениями президента", - говорится на странице закона.
Отметим, что целью закона о господдержке "Пласта" является "урегулирование отношений центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организацией, усиление гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи".
Проектом закона о "Пласте" планировалось внести ряд изменений в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании".
- Верховная Рада 30 мая приняла за основу и в целом по технико-юридическими правками законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины".
- 19 июня закон был направлен на подпись президенту.
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