Зеленский ветировал закон о государственном признании "Пласта"

4 сентября, 2019, 13:53

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

"04.09.2019 возвращено с предложениями президента", - говорится на странице закона.

Отметим, что целью закона о господдержке "Пласта" является "урегулирование отношений центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организацией, усиление гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи".

Проектом закона о "Пласте" планировалось внести ряд изменений в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании".