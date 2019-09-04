 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский ветировал закон о государственном признании "Пласта"

Зеленский ветировал закон о государственном признании "Пласта"


фото: ua.news
Президент Владимир Зеленский ветировал 4 сентября законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины"

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

"04.09.2019 возвращено с предложениями президента", - говорится на странице закона.

Отметим, что целью закона о господдержке "Пласта" является "урегулирование отношений центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организацией, усиление гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи".

Проектом закона о "Пласте" планировалось внести ряд изменений в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании".

  • Верховная Рада 30 мая приняла за основу и в целом по технико-юридическими правками законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины".
  • 19 июня закон был направлен на подпись президенту.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 сентября, 2019 среда

больше новостей

4 сентября, 2019 среда

3 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать