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Espreso.tvОбществоЗакон о "Пласте" направили на доработку

Закон о "Пласте" направили на доработку


фото: ua.news
Верховная Рада одобрила предложение комитета о направлении на доработку закона Украины "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" с предложениями президента
Об этом передает Еспресо.TV .
 
За это решение проголосовали 313 народных депутатов.
 
"Доработанный Закон должен быть построен на принципах равенства прав всех скаутских организаций в Украине и недопустимости каких-либо дополнительных привилегий одной организации. В то же время, в законодательстве Украины должна быть отражена историческая роль украинского пластового движения в получении и становлении украинской государственности и национально-патриотическое воспитание детей и молодежи", - говорится в заключении комитета.
 
Представитель президента Раде Руслан Стефанчук отметил, что закон не может быть подписан президентом, поскольку в стране есть другие скаутские организации, кроме Пласта. Кроме того, есть замечания по финансированию данной организации.
  • "Пласт" просит убрать из закона норму о прямом государственном финансировании
  • Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о государственной поддержке национальной скаутской организации "Пласт", потому что документ не соответствовал положениям Конституции Украины
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