Закон о "Пласте" направили на доработку

3 октября, 2019, 17:36

Верховная Рада одобрила предложение комитета о направлении на доработку закона Украины "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" с предложениями президента

За это решение проголосовали 313 народных депутатов.

"Доработанный Закон должен быть построен на принципах равенства прав всех скаутских организаций в Украине и недопустимости каких-либо дополнительных привилегий одной организации. В то же время, в законодательстве Украины должна быть отражена историческая роль украинского пластового движения в получении и становлении украинской государственности и национально-патриотическое воспитание детей и молодежи", - говорится в заключении комитета.

Представитель президента Раде Руслан Стефанчук отметил, что закон не может быть подписан президентом, поскольку в стране есть другие скаутские организации, кроме Пласта. Кроме того, есть замечания по финансированию данной организации.