Чиновница Пентагона подтвердила политические мотивы задержания Трампом помощи Украине

12 ноября, 2019, 08:00

Помощник секретаря министра обороны США Лаура Купер, которая отвечает за украинское, российское и евразийское направления, подтвердила, что президент США Дональд Трамп пытался задержать помощь Украине из-за собственных политических амбиций

Об этом Купер сообщила на слушаниях в Палате представителей Конгресса США по делу импичмента Трампа, передает CNN.

По словам Купер, за помощь Трамп хотел получить от украинской власти заявление о начале расследования против семьи его главного конкурента на следующих президентских выборах Джо Байдена. Об этом говорится в стенограмме выступления Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса.

В выводах руководителей комитетов, которые расследуют дело, говорится, что Купер рассказала, как Трамп через Офис управления и бюджета распорядился заморозить важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов. При этом военные, представители Госдепартамента и других учреждений отговаривали Трампа от такого решения.