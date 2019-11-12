Чиновница Пентагона подтвердила политические мотивы задержания Трампом помощи Украине
Об этом Купер сообщила на слушаниях в Палате представителей Конгресса США по делу импичмента Трампа, передает CNN.
По словам Купер, за помощь Трамп хотел получить от украинской власти заявление о начале расследования против семьи его главного конкурента на следующих президентских выборах Джо Байдена. Об этом говорится в стенограмме выступления Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса.
В выводах руководителей комитетов, которые расследуют дело, говорится, что Купер рассказала, как Трамп через Офис управления и бюджета распорядился заморозить важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов. При этом военные, представители Госдепартамента и других учреждений отговаривали Трампа от такого решения.
- Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
- Комитеты Палаты представителей Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-посла в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли.
- В Конгрессе США собираются допросить главу администрации Трампа Малван.
- Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.
- СМИ назвали имя информатора, который доложил о разговоре с Зеленским.
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