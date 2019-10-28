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Espreso.tvМирСирийские курды начали отходить от границы с Турцией

Сирийские курды начали отходить от границы с Турцией


фото: reuters
Подразделения сирийских курдов начали отходить с территории вдоль турецкой границы

Как сообщает DPA, этот шаг предполагается российско-турецким соглашением, достигнутым на прошлой неделе.

Сирийские демократические силы (SDF), основу которых составляют курдские отряды народной самообороны (YPG) вышли из нескольких сел на пограничной полосе с Турцией.

В воскресенье SDF сообщили, что их силы "перераспределяются" на новые позиции далеко от границы с Турцией, и их заменяют сирийские правительственные силы.

В своем интернет-заявлении они добавили, что отвод имеет целью "остановить кровопролитие и защитить жителей региона от турецких нападений".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае, если за 150 часов курдские формирования не оставят северную часть Сирии, Турция "готова сама очистить регион"

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