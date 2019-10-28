Сирийские курды начали отходить от границы с Турцией
Как сообщает DPA, этот шаг предполагается российско-турецким соглашением, достигнутым на прошлой неделе.
Сирийские демократические силы (SDF), основу которых составляют курдские отряды народной самообороны (YPG) вышли из нескольких сел на пограничной полосе с Турцией.
В воскресенье SDF сообщили, что их силы "перераспределяются" на новые позиции далеко от границы с Турцией, и их заменяют сирийские правительственные силы.
В своем интернет-заявлении они добавили, что отвод имеет целью "остановить кровопролитие и защитить жителей региона от турецких нападений".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае, если за 150 часов курдские формирования не оставят северную часть Сирии, Турция "готова сама очистить регион"
- Напомним, наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
- Германия предложила создать зону безопасности под международным контролем, с участием Турции и России.
- 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях в Сирии, после чего Анкара заявила о завершении военной операции на севере Сирии.
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