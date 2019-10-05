Турция приготовилась к войне с сирийскими курдами. Эрдоган просит Трампа прекратить поддерживать Курдистан

5 октября, 2019, 17:36

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о завершении подготовки к военной операции восточнее реки Евфрат в Сирии

Об этом он заявил в субботу, 5 октября 2019 года, на встрече с функционерами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает Еспресо.TV со ссылкой на турецкое правительственное информагентство Anadolu.

"Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации. Пришло время активизировать усилия по установлению мира в Сирии", - сказал Эрдоган

Президент Эрдоган подчеркнул, что цель Турции - "принести мир на восток от Евфрата".

При этом он обратился к руководству Соединенных Штатов, чтоб Вашингтон прекратил поддерживать Курдистан.

"Анкара обращается к тем [США], кто пытается помешать борьбе с террористической организацией PПK (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана - ред.), играя в дипломатические игры. Турция сыта обещаниями по горло", - отметил турецкий президент.

"Турция ожидает от США четкого ответа на вопрос: признает ли Вашингтон РПК террористической организацией, которую американская сторона выдает за Сирийские демократические силы?", - отметил Эрдоган.

По его словам, ему также известно о попытках вызвать экономический кризис в Турции, за которыми якобы стоит Белый дом.

Справка

Противостояние между Анкарой и курдами носит не только этнический и терориториальний, но и мировоззренческий характер. В Курдистане - до сих пор не оформленном в виде отдельного суверенного государства, земли которого де-факто входят в состав Турции, Сирии и Ирака - доминирует в общем социал-демократический строй, законы шариата там не действуют, а в армии курдов много женщин (в т. ч. среди командиров), тогда как Эрдоган позиционирует себя сторонником жесткой президентской формы правления с уклоном к консервативному исламу.