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Espreso.tvОбществоСША ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии

США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии


фото: reuters
США ввели санкции против министерства обороны и министерства энергетики Турции в связи с военными действиями на севере Сирии

Об этом сообщает BBC .

Отмечается, что указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, позволяет в дальнейшем вводить дополнительные санкции.

Под санкции также попали министр обороны, экс-глава Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель санкций - заставить Турцию немедленно прекратить наступление в Сирии и вернуться к диалогу со США. В противном случае он пригрозил Анкаре новыми санкциями.

  • Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
  • Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
  • 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
  • 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
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