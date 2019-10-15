США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии

15 октября, 2019, 10:07

США ввели санкции против министерства обороны и министерства энергетики Турции в связи с военными действиями на севере Сирии

Об этом сообщает BBC .

Отмечается, что указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, позволяет в дальнейшем вводить дополнительные санкции.

Под санкции также попали министр обороны, экс-глава Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель санкций - заставить Турцию немедленно прекратить наступление в Сирии и вернуться к диалогу со США. В противном случае он пригрозил Анкаре новыми санкциями.