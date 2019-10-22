Путин и Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях в Сирии
22 октября, 2019, 21:22
Меморандум был подписан по результатам встречи между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Эрдоганом
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Документ стороны подписали в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 22 октября в Сочи.
Согласно документу, страны продолжат оказывать сопротивление террористам, которые находятся в Сирии и за ее пределами.
С 23 октября военные РФ и Турции будут проводить совместное патрулирование на севере Сирии глубиной в 10 км от границы с Турцией.
"В течение 150 часов "Силы народной самообороны" выйдут за пределы 30-километровой зоны. Отсчет этого времени начнется завтра в 12:00. После отведенных 150 часов начнется турецко-российское патрулирование на запад и восток от места проведения операции "Источник света", - сообщил Эрдоган.
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