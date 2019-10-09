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Espreso.tvМирВойска Турции вошли на территорию Сирии, - Bloomberg

Войска Турции вошли на территорию Сирии, - Bloomberg


фото: reuters
Турецкие войска начали пересекать северо-восточную границу Сирии

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкое источник.

По его словам, небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирии рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению.

Задача турецких военных - заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы, сказал собеседник агентства, не раскрывая других деталей.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что "развертывание и работа по операции все еще продолжаются".

Со стороны курдских сил пока не было комментариев. Ранее они пообещали защитить себя от любого турецкого наступления.

  • Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзников-курдов.
  • После этого Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым.
  • Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.
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