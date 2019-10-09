Войска Турции вошли на территорию Сирии, - Bloomberg

9 октября, 2019, 12:55

Турецкие войска начали пересекать северо-восточную границу Сирии

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкое источник.

По его словам, небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирии рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению.

Задача турецких военных - заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы, сказал собеседник агентства, не раскрывая других деталей.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что "развертывание и работа по операции все еще продолжаются".

Со стороны курдских сил пока не было комментариев. Ранее они пообещали защитить себя от любого турецкого наступления.