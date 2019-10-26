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Espreso.tvМирЭрдоган угрожает курдам новой операцией в Сирии

Эрдоган угрожает курдам новой операцией в Сирии


фото: REUTERS
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может начать новую военную операцию, если курды не покинут северную часть Сирии

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Эрдогана, если в течение 150 часов курдские формирования "Отряда Народной самообороны" (YPG) и "Рабочей партии Курдистана" (PКK) не покинут северную часть Сирии, Анкара готова будет сама очистить регион.

"Мы работаем над созданием безопасной зоны в Сирии, чтобы предотвратить атаки РКК, YPG и ИД. Если через 150 часов террористы останутся, мы возьмем контроль над регионом и самостоятельно вычистим их с территории", - сказал Эрдоган.

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