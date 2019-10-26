Эрдоган угрожает курдам новой операцией в Сирии
26 октября, 2019, 20:53
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может начать новую военную операцию, если курды не покинут северную часть Сирии
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
По словам Эрдогана, если в течение 150 часов курдские формирования "Отряда Народной самообороны" (YPG) и "Рабочей партии Курдистана" (PКK) не покинут северную часть Сирии, Анкара готова будет сама очистить регион.
"Мы работаем над созданием безопасной зоны в Сирии, чтобы предотвратить атаки РКК, YPG и ИД. Если через 150 часов террористы останутся, мы возьмем контроль над регионом и самостоятельно вычистим их с территории", - сказал Эрдоган.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
- Германия предложила создать зону безопасности под международным контролем, с участием Турции и России.
- 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях в Сирии, после чего Анкара заявила о завершении военной операции на севере Сирии.
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