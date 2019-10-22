Преемница Меркель хочет вместе с Турцией и РФ создать в Сирии зону безопасности

22 октября, 2019, 11:49

Министр обороны Германии, председатель правящей партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, которая будет контролироваться международными силами с участием Москвы и Анкары

По ее словам, это предложение согласовано в понедельник, 21 октября, с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает DW.

Как отметила политик, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".

"Мое предложение - создать зону безопасности под международным контролем с участием Турции и с участием России", - заявила она.

По словам Крамп-Карренбауэр, это станет шагом в направлении стабилизации и восстановления региона, приведет к добровольного возвращения туда беженцев из Сирии.

Она пообещала обсудить этот проект на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится в Брюсселе 24-25 октября.

Решение о возможном участии Бундесвера в инициативе должен быть одобрен Бундестагом.

"Мало говорить о том, что Европе не подобает быть сторонними наблюдателями, нужно вмешиваться в дискуссию собственными предложениями", - подчеркнула она, признав, что это предложение вызовет в немецком правительстве споры.