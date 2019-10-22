 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПреемница Меркель хочет вместе с Турцией и РФ создать в Сирии зону безопасности

Преемница Меркель хочет вместе с Турцией и РФ создать в Сирии зону безопасности


фото: reuters
Министр обороны Германии, председатель правящей партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, которая будет контролироваться международными силами с участием Москвы и Анкары

По ее словам, это предложение согласовано в понедельник, 21 октября, с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает DW.

Как отметила политик, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".

"Мое предложение - создать зону безопасности под международным контролем с участием Турции и с участием России", - заявила она.

По словам Крамп-Карренбауэр, это станет шагом в направлении стабилизации и восстановления региона, приведет к добровольного возвращения туда беженцев из Сирии.

Она пообещала обсудить этот проект на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится в Брюсселе 24-25 октября.

Решение о возможном участии Бундесвера в инициативе должен быть одобрен Бундестагом.

"Мало говорить о том, что Европе не подобает быть сторонними наблюдателями, нужно вмешиваться в дискуссию собственными предложениями", - подчеркнула она, признав, что это предложение вызовет в немецком правительстве споры.

  • Напомним, Турция и США договорились о прекращении военной операции в Сирии. Анкара прекращает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG по приграничной зоны.
  • В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнута договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.
  • А лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии.
  • 19 октября сирийские курды согласились отвести войска из приграничных с Турцией районов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать