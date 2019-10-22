Преемница Меркель хочет вместе с Турцией и РФ создать в Сирии зону безопасности
По ее словам, это предложение согласовано в понедельник, 21 октября, с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает DW.
Как отметила политик, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".
"Мое предложение - создать зону безопасности под международным контролем с участием Турции и с участием России", - заявила она.
По словам Крамп-Карренбауэр, это станет шагом в направлении стабилизации и восстановления региона, приведет к добровольного возвращения туда беженцев из Сирии.
Она пообещала обсудить этот проект на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится в Брюсселе 24-25 октября.
Решение о возможном участии Бундесвера в инициативе должен быть одобрен Бундестагом.
"Мало говорить о том, что Европе не подобает быть сторонними наблюдателями, нужно вмешиваться в дискуссию собственными предложениями", - подчеркнула она, признав, что это предложение вызовет в немецком правительстве споры.
- Напомним, Турция и США договорились о прекращении военной операции в Сирии. Анкара прекращает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG по приграничной зоны.
- В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнута договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.
- А лидеры демократов в Конгрессе раскритиковали соглашение между Турцией и США по Сирии.
- 19 октября сирийские курды согласились отвести войска из приграничных с Турцией районов.
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