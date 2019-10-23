Турция объявила о завершении военной операции на севере Сирии
23 октября, 2019, 09:03
Решение об окончании военной операции было принято после заключения соглашения между Турцией и РФ о размещении сил на границе с Сирией
Об этом сообщает Reuters .
Командующий сирийских демократических сил сообщил США, что они выполнили все свои обязательства и вывели своих бойцов с контролируемой Турцией зоны безопасности.
В Минобороны Турции заявили, что не видят оснований для новой военной операции на севере Сирии, что фактически означает завершение наступления.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
- Эрдоган отверг идею перемирия с курдами.
- 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях в Сирии
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