 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТурция объявила о завершении военной операции на севере Сирии

Турция объявила о завершении военной операции на севере Сирии

Решение об окончании военной операции было принято после заключения соглашения между Турцией и РФ о размещении сил на границе с Сирией

Об этом сообщает Reuters .

Командующий сирийских демократических сил сообщил США, что они выполнили все свои обязательства и вывели своих бойцов с контролируемой Турцией зоны безопасности.

В Минобороны Турции заявили, что не видят оснований для новой военной операции на севере Сирии, что фактически означает завершение наступления.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 октября, 2019 среда

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

23 октября, 2019 среда

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать