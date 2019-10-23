Турция объявила о завершении военной операции на севере Сирии

23 октября, 2019, 09:03

Решение об окончании военной операции было принято после заключения соглашения между Турцией и РФ о размещении сил на границе с Сирией

Об этом сообщает Reuters .

Командующий сирийских демократических сил сообщил США, что они выполнили все свои обязательства и вывели своих бойцов с контролируемой Турцией зоны безопасности.

В Минобороны Турции заявили, что не видят оснований для новой военной операции на севере Сирии, что фактически означает завершение наступления.