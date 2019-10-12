Турецкая армия захватила первый город в Сирии
12 октября, 2019, 17:19
Турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Этот город является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия планировала захватить во время операции против курдских вооруженных формирований.
Перед началом наземной операцией турецкий авиация нанесла удары по Рас-эль-Айну и другим пограничным сирийским городам. Во время одного из обстрелов под удар попали позиции американских войск в регионе, утверждают в Пентагоне. Однако Турция отрицает, что стреляла по военным США.
- Напомним, что наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября.
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
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