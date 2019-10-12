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Espreso.tvМирТурецкая армия захватила первый город в Сирии

Турецкая армия захватила первый город в Сирии


фото: REUTERS
Турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Этот город является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия планировала захватить во время операции против курдских вооруженных формирований.

Перед началом наземной операцией турецкий авиация нанесла удары по Рас-эль-Айну и другим пограничным сирийским городам. Во время одного из обстрелов под удар попали позиции американских войск в регионе, утверждают в Пентагоне. Однако Турция отрицает, что стреляла по военным США.

  • Напомним, что наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября.
  • Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
  • 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
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