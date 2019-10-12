Турецкая армия захватила первый город в Сирии

12 октября, 2019, 17:19

Турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Этот город является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия планировала захватить во время операции против курдских вооруженных формирований.

Перед началом наземной операцией турецкий авиация нанесла удары по Рас-эль-Айну и другим пограничным сирийским городам. Во время одного из обстрелов под удар попали позиции американских войск в регионе, утверждают в Пентагоне. Однако Турция отрицает, что стреляла по военным США.