Турецкое наступление против курдов в Сирии. США утверждают, что под обстрел попала их военная база

12 октября, 2019, 08:44

Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования

11 октября американские войска в Сирии попали под артиллерийский огонь со стороны турецких позиций, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

"Войска США потерпели артиллерийский обстрел из турецких позиций на окраине города Кобан примерно в 21 часов 11 октября", - заявил в ночь на субботу, 12 октября 2019 года, представитель Пентагона, капитан 1-го ранга ВМФ США Брук ДеВолт.

По его данным, взрыв произошел в нескольких сотнях метров от внешней границы зоны безопасности, причем турецкие военные знали о присутствии в этом районе американских войск. Он отметил, что ни один из американских военных не пострадал и силы США остаются в Кобане.

Министерство обороны США настаивает на том, чтобы Турция "прекратила все операции, которые могли бы сделать необходимыми немедленные защитные действия со стороны США".

ДеВолт подчеркнул, что США возражают против военных действий за пределами зоны безопасности и в тех районах, где находятся американские войска, о которых известно Турции.

В то же время Анкара отвергает обвинения Вашингтона. Министерство обороны Турции заявил, что целью турецких военных были курдские формирования и они не стреляли по позициям США. По данным ведомства, турецкие войска "ни в каком виде не открывали огонь по наблюдательному пункту США", и "обстрел был начат только после того, как были приняты все меры предосторожности, призванные гарантировать, что базе США не будет нанесено никакого вреда".

"Как только от США была получена информация (о том, что американские войска попали в зону обстрела. - ред.), турецкие войска прекратили огонь (...) Мы настоятельно отвергаем обвинения в том, что США или войска коалиции были преднамеренно подвергнуты обстрелу ", - говорится в заявлении министерства обороны Турции.