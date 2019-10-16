США провели кибероперацию против Ирана

16 октября, 2019, 15:54

После атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco США провели секретную кибероперацию против Ирана

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Источники сообщают, что атака произошла в конце сентября. Она была направлена против "способности Тегерана распространять пропаганду".

Один из источников Reuters сообщило, что для США целью кибератаки было иранское оборудование, но не предоставил каких-либо дальнейших подробностей. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.