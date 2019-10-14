Отравление в Солсбери: ЕС продлил санкции против РФ за использование химического оружия
Об этом сообщает сайт ЕС.
"Эти санкции, состоящие из запрета поездок в ЕС и замораживания активов для лиц, а также замораживания активов для субъектов хозяйствования, в настоящее время распространяются на 9 человек (5 связанных с сирийским режимом и 4 причастных к нападению в Солсбери) и одну организацию - Научно-исследовательский центр, главное подразделение сирийского режима по разработке химического оружия ", - говорится в сообщении.
Санкции продлены до 16 октября 2020 года.
15 октября 2018 ЕС одобрил санкции за использование и распространение химического оружия как внедрение выводов Европейского совета от 28 июня 2018 года. Это позволяет ЕС вводить санкции в отношении лиц и субъектов, вовлеченных в разработку и использование химического оружия в любом месте, независимо от их национальности и местонахождения.
Ограничительные меры касаются лиц и субъектов, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку, и тех, кто помогает, поощряет или связан с ними.
- Напомним, 5 марта 2018 года в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов .
- Всего 27 стран и НАТО выслали более 150 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля. Великобритания нашла лабораторию , которая могла изготовить отраву "Новичок", и назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес назвал Владимира Путина ответственным за химическую атаку.
- Путин заявил, что подозреваемые Британией Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими, за ними нет ничего криминального и призвал их людей выступить в эфире СМИ.
- В правительстве Британии назвали ложью сначала слова президента РФ, а затем и выступление обоих подозреваемых, которые на призыв Путина дали интервью российскому пропагандистском канала RT.
- Журналисты и активисты разоблачили настоящие фамилии "Петрова" и "Боширова" и факты их биографии.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-