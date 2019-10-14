Отравление в Солсбери: ЕС продлил санкции против РФ за использование химического оружия

14 октября, 2019, 11:42

Евросоюз постановил продлить на год санкции против России за использование химического оружия во время покушения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, совершенного в британском Солсбери

Об этом сообщает сайт ЕС.

"Эти санкции, состоящие из запрета поездок в ЕС и замораживания активов для лиц, а также замораживания активов для субъектов хозяйствования, в настоящее время распространяются на 9 человек (5 связанных с сирийским режимом и 4 причастных к нападению в Солсбери) и одну организацию - Научно-исследовательский центр, главное подразделение сирийского режима по разработке химического оружия ", - говорится в сообщении.

Санкции продлены до 16 октября 2020 года.

15 октября 2018 ЕС одобрил санкции за использование и распространение химического оружия как внедрение выводов Европейского совета от 28 июня 2018 года. Это позволяет ЕС вводить санкции в отношении лиц и субъектов, вовлеченных в разработку и использование химического оружия в любом месте, независимо от их национальности и местонахождения.

Ограничительные меры касаются лиц и субъектов, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку, и тех, кто помогает, поощряет или связан с ними.