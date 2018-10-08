Bellingcat назвала настоящую фамилию ГРУшника Петрова
8 октября, 2018, 22:07
Настоящее имя и фамилия Александра Петрова, которого Великобритания вместе с Чепигой-Бошировым подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, - Александр Мишкин
Об этом сообщает Bellingcat.
Так же как и Анатолий Чепига, он - сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).
Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга Архангельской области и получил медицинское образование в военной академии. Во время учебы ему предложили работать в ГРУ, и к 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова.
Расследователи отмечают, что в отличие от Руслана Боширова, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина - имя, отчество, родной город, имена родителей.
Bellingcat и The Insider заявляют, что установили личность Мишкина на основании "многочисленных источников", знакомых с ним.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российском экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипача. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они ранее якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования о Петрове и Боширове. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, получившего документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипаля - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
- Исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) участвовал в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
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