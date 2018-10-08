Bellingcat назвала настоящую фамилию ГРУшника Петрова

8 октября, 2018, 22:07

Настоящее имя и фамилия Александра Петрова, которого Великобритания вместе с Чепигой-Бошировым подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, - Александр Мишкин

Об этом сообщает Bellingcat.

Так же как и Анатолий Чепига, он - сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).

Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга Архангельской области и получил медицинское образование в военной академии. Во время учебы ему предложили работать в ГРУ, и к 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова.

Расследователи отмечают, что в отличие от Руслана Боширова, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина - имя, отчество, родной город, имена родителей.

Bellingcat и The Insider заявляют, что установили личность Мишкина на основании "многочисленных источников", знакомых с ним.