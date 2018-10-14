Журналист, разоблачивший "Петрова" и "Боширова", обещает новую серию расследований

14 октября, 2018, 15:20

Независимый российский военный журналист-расследователь Сергей Канев, который после своих публикаций о теракте в британском городе Солсбери вынужден был уехать из страны, готовит целый цикл материалов о международной сети диверсантов ГРУ

Об этом он рассказал вечером 13 октября 2018 года в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.

"Я вычислил не только вот этих двух. Я вычислил целую группу людей, которые одновременно с ними приехали в столицу (Москву, - ред.), практически одновременно получили новые документы. И сейчас я их обнаружил во многих странах мира - под прикрытием в посольствах (России, - ред.), в каких-то торговых представительствах", - рассказал журналист.

По словам Канева, этот вопрос является "очень интересным".

"Что они там делают, в посольствах? Если их учили на диверсантов, а они работают в посольствах. Тут у меня много вопросов", - добавил он.

При этом главными источниками своей информации Канев назвал высокопоставленных представителей российской военной разведки ГРУ, с которыми он знаком еще с молодости и которые помогают ему, поскольку не поддерживают режим Путина и его захватнические войны.

На вопрос ведущего, не боится ли он за свою жизнь и безопасность близких ему людей, Канев ответил, что проинструктировал оставшихся в России родителей, как вести себя во время обыска. А сам он перестал чувствовать постоянную опасность только когда оказался на Западе.

"Я утром проснулся - уже неделю был здесь, и как же хорошо мне. Как будто половина меня куда-то ушла.

Конечно же, не боятся только отморозки. И если они захотят достать меня за мои публикации (а они еще будут, и они это знают, я этого не скрываю), я, конечно, не сомневаюсь, что они смогут меня здесь достать. Тут уж все зависит от меня. Я к этому готов", - подытожил Канев.