Журналист, разоблачивший "Петрова" и "Боширова", обещает новую серию расследований
Об этом он рассказал вечером 13 октября 2018 года в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.
"Я вычислил не только вот этих двух. Я вычислил целую группу людей, которые одновременно с ними приехали в столицу (Москву, - ред.), практически одновременно получили новые документы. И сейчас я их обнаружил во многих странах мира - под прикрытием в посольствах (России, - ред.), в каких-то торговых представительствах", - рассказал журналист.
По словам Канева, этот вопрос является "очень интересным".
"Что они там делают, в посольствах? Если их учили на диверсантов, а они работают в посольствах. Тут у меня много вопросов", - добавил он.
При этом главными источниками своей информации Канев назвал высокопоставленных представителей российской военной разведки ГРУ, с которыми он знаком еще с молодости и которые помогают ему, поскольку не поддерживают режим Путина и его захватнические войны.
На вопрос ведущего, не боится ли он за свою жизнь и безопасность близких ему людей, Канев ответил, что проинструктировал оставшихся в России родителей, как вести себя во время обыска. А сам он перестал чувствовать постоянную опасность только когда оказался на Западе.
"Я утром проснулся - уже неделю был здесь, и как же хорошо мне. Как будто половина меня куда-то ушла.
Конечно же, не боятся только отморозки. И если они захотят достать меня за мои публикации (а они еще будут, и они это знают, я этого не скрываю), я, конечно, не сомневаюсь, что они смогут меня здесь достать. Тут уж все зависит от меня. Я к этому готов", - подытожил Канев.
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