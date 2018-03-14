Британия высылает 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

14 марта, 2018, 15:28

Великобритания высылает 23 российских дипломатов из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Business Insider.

"Тем, кто хочет нам навредить, мое послание понятно: вам здесь не рады", - сказала Мэй.

Глава британского правительства отметила, что "это будет самой большой одноразовойи высылкой на протяжении 30 лет, которая отражает факт, что это не впервые российское государство действует против страны".

Также Мэй анонсировала замораживание активов россиян, подозреваемых в подрывной деятельности против Великобритании, заявив, что "их деньгам нет места в Соединенном Королевстве".

Она добавила, что "это не просто попытка убийства в Солсбери, не просто действие против Великобритании, это обида к базовым правилам, от которых зависит международное партнерство".

Премьер-министр подтвердила, что члены королевской семьи не будут присутствовать на будущем чемпионате мира в России.

Россия в ответ сразу предупредила Британию относительно любых дальнейших "провокаций" против них, а посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что действия Великобритании являются "неприемлемыми" и "очень серьезной провокацией". Он предположил быструю реакцию России на высылку дипломатов.