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"Зеленые человечки" тоже туристы на Донбассе: глава МИД Британии потролил Петрова и Боширова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал фейком интервью Александра Петрова и Руслан Боширова, которых подозревают в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом глава британского Министерства иностранных дел написал в своем аккаунте в Twitter.

Он прокомментировал слова мужчин, что они якобы ездили в Солсбери с туристическими целями, а также, что они ранее никогда не слышали о Скрипале.

"В последний раз, когда российские военные утверждали, что находятся в отпуске, - это когда они вторглись в Украину в 2014 году. Время прекратить фейковые телешоу - мир уже "раскусил" Россию", - подчеркнул Хант.

Он также разместил картинку с частью текста из неизвестного источника, в котором говорится следующее: "После Крыма, война пришла в восточную Украину. Официально, российские войска, или "маленькие зеленые человечки" там не воюют, только патриотические добровольцы, которые поехали в регион в отпуск".

Отметим, что 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального". Более того, по его словам, они - гражданские лица.

Тогда же он призвал подозреваемых прийти в эфир любого российского СМИ и рассказать об этой ситуации.

А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. Кроме того, они заявили, что у них с собой не было духов Nina Ricci, в которых был яд "Новичок".

По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.

В Британии на это заявили, что не верят Кремлю, а Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.

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