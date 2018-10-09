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"Александр Петров" приезжал в Украину во время Майдана, - Bellingcat

Так называемый Александр Петров, которого подозревают в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, приезжал в Украину несколько раз, в частности во время событий на Майдане

Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Отметим, ранее в ведомстве рассказали, что настоящее имя и фамилия Петрова - Александр Мишкин, и он - сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).

Мишкин родился в 1979 году в селе Лойга в Архангельской области и получил медицинское образование в военной академии. Во время учебы ему предложили работать в ГРУ, и к 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил новые документы и легенду по имени Александра Петрова.

"В период с 2011 по 2018 Мишкин много путешествовал, используя новую идентичность. Bellingcat зафиксировал несколько поездок в Украину и в самопровозглашенную Приднестровскую республику, последние из которых уже происходили во время событий на Майдане в Киеве в декабре 2013 года", - пишет ведомство.

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