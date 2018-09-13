Подозреваемые - ГРУшники, а Россия опять врет, - Британия после интервью Петрова и Боширова

13 сентября, 2018, 15:52

В Британии уверены, что подозреваемые в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами российской военной разведки

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Великобритании, сообщает издание Reuters.

"Правительству понятно, что эти люди являются офицерами российской военной разведки - ГРУ, которые использовали разрушительно токсическое, незаконное химическое оружие на улицах нашей страны", - подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве напомнили, что неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте. А Россия этим интервью снова "ответила ложью".

Отметим, что вчера президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального". Более того, по его словам, они - гражданские лица.

Тогда же он призвал подозреваемых прийти в эфир любого российского СМИ и рассказать об этой ситуации.

А уже сегодня на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. Кроме того, они заявили, что у них с собой не было духов Nina Ricci, в которых был яд "Новичок".

По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.