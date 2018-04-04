У России был мотив для ликвидации Скрипаля, - МИД Британии

4 апреля, 2018, 23:17

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России был мотив для ликвидации бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля

Об этом дипломат написал в своем Twitter в ответ на заявление лидера Лейбористской партии Джереми Корбина о причастности РФ к отравлению Скрипалей.

Джонсон подчеркнул, что эксперты центра исследований ядовитых веществ Министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун установили, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как "Новичок".

Глава британского МИД подчеркнул, что РФ исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, возможно для убийств. В рамках этой программы в России создали и хранили небольшое количество газа "Новичок".

"28 других стран были настолько уверены в аргументах Британии, что они выслали россиян. В то же время Джереми Корбин выбирает сторону российской пропагандистской машины", - добавил Джонсон.