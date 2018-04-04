У России был мотив для ликвидации Скрипаля, - МИД Британии
Об этом дипломат написал в своем Twitter в ответ на заявление лидера Лейбористской партии Джереми Корбина о причастности РФ к отравлению Скрипалей.
Джонсон подчеркнул, что эксперты центра исследований ядовитых веществ Министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун установили, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как "Новичок".
Глава британского МИД подчеркнул, что РФ исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, возможно для убийств. В рамках этой программы в России создали и хранили небольшое количество газа "Новичок".
"28 других стран были настолько уверены в аргументах Британии, что они выслали россиян. В то же время Джереми Корбин выбирает сторону российской пропагандистской машины", - добавил Джонсон.
It is lamentable that Jeremy Corbyn is now playing russia's game and trying to discredit the UK over Salisbury attack.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 апреля 2018 г.
Let's remember the key facts:
1) Porton Down identified nerve agent as military grade Novichok; 2) Russia has investigated delivering nerve agents,likely for assassination,& as part of this programme has produced and stockpiled small quantities of Novichoks; 3) Russia has motive for targeting Сергея Skripal.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 апреля 2018 г.
28 other countries have been so convinced by UK case they have expelled Russians. In contrast, Jeremy Corbyn chooses to side with the Russian spin machine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 апреля 2018 г.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркальны высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
- В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.
- Великобритания не намерена проводить совместное с Россией расследование химической атаки в Солсбери, потому что Кремль является основным подозреваемым.
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