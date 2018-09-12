Отравление Скрипалей: Британия считает ложью объяснения Путина в отношении подозреваемых

12 сентября, 2018, 18:09

Слова президента РФ Владимира Путина относительно гражданской принадлежности подозреваемых в химической атаке в британском Солсбери россиян правительство Великобритании считает "запутыванием и ложью"

Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает Reuters.

"Эти люди являются офицерами российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и методов, такую позицию поддерживают наши международные союзники. Мы неоднократно просили Россию рассказать о том, что произошло в Солсбери в марте, они ответили обманом и ложью. Я не вижу, чтобы что-то изменилось", - сказал представитель главы британского правительства.

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Ранее Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности подозреваемых Британией Александра Петрова и Руслана Боширова. Путин сказал, что они являются гражданскими лицами и за ними нет ничего криминального. Президент РФ призвал этих людей высказаться в эфире российских СМИ.