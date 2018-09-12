Отравление Скрипалей: Британия считает ложью объяснения Путина в отношении подозреваемых
Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает Reuters.
"Эти люди являются офицерами российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и методов, такую позицию поддерживают наши международные союзники. Мы неоднократно просили Россию рассказать о том, что произошло в Солсбери в марте, они ответили обманом и ложью. Я не вижу, чтобы что-то изменилось", - сказал представитель главы британского правительства.
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Ранее Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности подозреваемых Британией Александра Петрова и Руслана Боширова. Путин сказал, что они являются гражданскими лицами и за ними нет ничего криминального. Президент РФ призвал этих людей высказаться в эфире российских СМИ.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери. США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство в Сиэтле. Украина выслала 13 российских дипломатов. Всего 27 стран и НАТО выслали более 150 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что у России был мотив для покушения на Скрипаля. Британия нашла лабораторию, которая могла изготовить "Новичок".
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес назвал Владимира Путина ответственным за химическую атаку.
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