 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отравление Скрипалей: Британия считает ложью объяснения Путина в отношении подозреваемых

Слова президента РФ Владимира Путина относительно гражданской принадлежности подозреваемых в химической атаке в британском Солсбери россиян правительство Великобритании считает "запутыванием и ложью"

Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает Reuters.

"Эти люди являются офицерами российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и методов, такую позицию поддерживают наши международные союзники. Мы неоднократно просили Россию рассказать о том, что произошло в Солсбери в марте, они ответили обманом и ложью. Я не вижу, чтобы что-то изменилось", - сказал представитель главы британского правительства.

Читайте также: Чемодан, вокзал, Россия: как цивилизованный мир поддержал Британию

Ранее Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности подозреваемых Британией Александра Петрова и Руслана Боширова. Путин сказал, что они являются гражданскими лицами и за ними нет ничего криминального. Президент РФ призвал этих людей высказаться в эфире российских СМИ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

12 сентября, 2018 среда

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать