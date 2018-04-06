В Британии назвали 3 главные причины, почему Россия причастна к отравлению Скрипаля
Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс во время заседания Совета Безопасности организации в Нью-Йорке, сообщает "Укринформ".
По ее словам, первой причиной, почему именно Россию считают виновной в этом преступлении, является то, что эксперты определили, что во время отравления Скрипалей использовалась именно нервно-паралитическое вещество "Новичок".
Вторая причина заключается в том, что Россия производила "Новичка" в течение последних 10 лет и сохраняет такую возможность. В этой стране также изучались возможности убийств с помощью нервно-паралитических веществ.
"Третья причина - это история убийств на государственном уровне", - отметила Пирс.
Она пояснила, что Кремль видит перебежчиков как первоочередную мишень для убийства, о чем "открыто заявляют российские лидеры".
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Пирс также рассказала, почему британская власть использует фразу "очень вероятно", когда обвиняет Москву в отравлении экс-шпиона и его дочери.
"Мы применяем эту фразу, поскольку в рамках британской системы только суд может определить окончательную вину. Поэтому это является отражением нашего судебного процесса – не нужно рассматривать это как любое сомнение в том плане, что Россия несет ответственность", - подытожила Пирс.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя после комы и пошла на поправку.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
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