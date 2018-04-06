В Британии назвали 3 главные причины, почему Россия причастна к отравлению Скрипаля

6 апреля, 2018, 07:41

Власти Великобритании имеют множество причин считать, что именно Россия причастна к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс во время заседания Совета Безопасности организации в Нью-Йорке, сообщает "Укринформ".

По ее словам, первой причиной, почему именно Россию считают виновной в этом преступлении, является то, что эксперты определили, что во время отравления Скрипалей использовалась именно нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Вторая причина заключается в том, что Россия производила "Новичка" в течение последних 10 лет и сохраняет такую возможность. В этой стране также изучались возможности убийств с помощью нервно-паралитических веществ.

"Третья причина - это история убийств на государственном уровне", - отметила Пирс.

Она пояснила, что Кремль видит перебежчиков как первоочередную мишень для убийства, о чем "открыто заявляют российские лидеры".

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Пирс также рассказала, почему британская власть использует фразу "очень вероятно", когда обвиняет Москву в отравлении экс-шпиона и его дочери.

"Мы применяем эту фразу, поскольку в рамках британской системы только суд может определить окончательную вину. Поэтому это является отражением нашего судебного процесса – не нужно рассматривать это как любое сомнение в том плане, что Россия несет ответственность", - подытожила Пирс.

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