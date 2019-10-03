МИД Франции приветствовал согласование "формулы Штайнмайера"
Об этом говорится в ответах МИД Франции на вопросы журналистов, опубликованных на сайте ведомства.
"Франция приветствует это достижение, которому способствовали напряженные переговоры в течение последних недель в так называемом "нормандском" формате между Францией, Германией, Украиной и Россией. Сейчас появились условия для будущего проведения в Париже встречи глав государств и правительств "нормандского" формата с целью достижения прогресса в направлении длительного урегулирования конфликта в Украине", - говорится в сообщении.
По утверждению МИД Франции, во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске были согласованы "условия вступления в силу будущего статуса Донецкой и Луганской областей" и отвода сил и вооружений из трех пилотных районов.
"Конструктивная атмосфера переговоров с участием России, Украины, ОБСЕ и представителей неподконтрольных районов Донбасса на встрече контактной группы в Беларуси привела к определенному прогрессу в исполнении Минских соглашений. Были уточнены условия вступления в силу будущего статуса Донецкой и Луганской областей, а также согласован между сторонами вывод вооруженных сил из трех пилотных районов", - заявили в МИД Франции.
- Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский подтвердил согласование Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", что предусматривает закон об особом статусе ОРДЛО и проведении выборов на этих территориях.
- Согласование "формулы Штайнмайера" вызвало возмущение в обществе и протесты под государственными учреждениями.
- Появилось фото "формулы Штайнмайера" с подписями Кучмы, представителей ОРДЛО, РФ и ОБСЕ.
- МИД РФ "положительно оценил" согласование "формулы Штайнмайера".
- Главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" заявили, что украинская власть не получит контроля над участком границы с РФ до проведению выборов в ОРДЛО.
- Львовский облсовет заявил о недопустимости отвода сил от линии разграничения.
- В Киеве на Майдане и под Офисом президента прошли акции протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Также митинг против "формулы Штайнмайера": состоялся в центре Краматорска .
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