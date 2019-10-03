МИД Франции приветствовал согласование "формулы Штайнмайера"

3 октября, 2019, 07:59

Франция заявила о поддержке согласования "формулы Штайнмайера", назвав ее подписание "достижением, которому способствовали напряженные переговоры"

Об этом говорится в ответах МИД Франции на вопросы журналистов, опубликованных на сайте ведомства.

"Франция приветствует это достижение, которому способствовали напряженные переговоры в течение последних недель в так называемом "нормандском" формате между Францией, Германией, Украиной и Россией. Сейчас появились условия для будущего проведения в Париже встречи глав государств и правительств "нормандского" формата с целью достижения прогресса в направлении длительного урегулирования конфликта в Украине", - говорится в сообщении.

По утверждению МИД Франции, во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске были согласованы "условия вступления в силу будущего статуса Донецкой и Луганской областей" и отвода сил и вооружений из трех пилотных районов.

"Конструктивная атмосфера переговоров с участием России, Украины, ОБСЕ и представителей неподконтрольных районов Донбасса на встрече контактной группы в Беларуси привела к определенному прогрессу в исполнении Минских соглашений. Были уточнены условия вступления в силу будущего статуса Донецкой и Луганской областей, а также согласован между сторонами вывод вооруженных сил из трех пилотных районов", - заявили в МИД Франции.