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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Майдане снова протестуют против подписания Украиной "формулы Штайнмайера"

В Киеве на Майдане снова протестуют против подписания Украиной "формулы Штайнмайера"


фото: https://www.facebook.com
На Майдане Независимости люди собрались на митинг и требуют от президента Владимира Зеленского не подписывать "формулу Штайнмайера"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
 
Протестующие заявили, что выполнение этой формулы будет означать для Украины капитуляцию в войне с Россией.
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Участники акции заявили, что планируют сегодня пройти маршем к Офису президента.
 
Акция проходит без символики партий, люди держат национальные флаги. Также митингующие скандируют "Нет - капитуляции", "Зелю вон" и т.д
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  • Партия "Европейская солидарность" заявила, что, согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска.
  • "Голос" требует созвать закрытое заседание Рады для объяснения, какой документ подписали в Минске.
  • "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины.
  • Львовская облсовет рассмотрит заявление по недопущению капитуляции в войне с РФ.
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