В Киеве на Майдане снова протестуют против подписания Украиной "формулы Штайнмайера"
2 октября, 2019, 20:16
На Майдане Независимости люди собрались на митинг и требуют от президента Владимира Зеленского не подписывать "формулу Штайнмайера"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Протестующие заявили, что выполнение этой формулы будет означать для Украины капитуляцию в войне с Россией.
Участники акции заявили, что планируют сегодня пройти маршем к Офису президента.
Акция проходит без символики партий, люди держат национальные флаги. Также митингующие скандируют "Нет - капитуляции", "Зелю вон" и т.д
- Партия "Европейская солидарность" заявила, что, согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска.
- "Голос" требует созвать закрытое заседание Рады для объяснения, какой документ подписали в Минске.
- "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины.
- Львовская облсовет рассмотрит заявление по недопущению капитуляции в войне с РФ.
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