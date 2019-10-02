В Киеве на Майдане снова протестуют против подписания Украиной "формулы Штайнмайера"

2 октября, 2019, 20:16

На Майдане Независимости люди собрались на митинг и требуют от президента Владимира Зеленского не подписывать "формулу Штайнмайера"

Протестующие заявили, что выполнение этой формулы будет означать для Украины капитуляцию в войне с Россией.

Участники акции заявили, что планируют сегодня пройти маршем к Офису президента.

Акция проходит без символики партий, люди держат национальные флаги. Также митингующие скандируют "Нет - капитуляции", "Зелю вон" и т.д