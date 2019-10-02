Появилось фото "формулы Штайнмайера" с подписями Кучмы, представителей ОРДЛО, РФ и ОБСЕ

2 октября, 2019, 09:48

Согласно документу выборы в ОРДЛО пройдут под наблюдением ОБСЕ после принятия специального закона

Фото опубликовал главный редактор радио "НВ" Валерий Калныш в Facebook .

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1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".

"Что означает эта формула? Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции Украины и законов Украины , а также после публикации отчета ОБСЕ, выборы состоялись по международным стандартам демократических выборов. Это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть ", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что, поскольку старый закон действует до 31 декабря, будет создан новый закон, который разработает парламент в сотрудничестве с обществом.