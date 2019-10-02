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Espreso.tvОбществоПротив "формулы Штайнмайера": в центре Краматорска прошел митинг

Против "формулы Штайнмайера": в центре Краматорска прошел митинг


фото: Общежитие
Вечером 2 октября в центре Краматорска возле памятника Шевченко прошел митинг жителей города, которые обеспокоены договоренностями о подписании формулы Штайнмайера

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Митинг собрался спонтанно, благодаря активности людей в социальных сетях, уточнили в издании Общежитие.

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