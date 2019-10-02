Против "формулы Штайнмайера": в центре Краматорска прошел митинг
2 октября, 2019, 20:28
Вечером 2 октября в центре Краматорска возле памятника Шевченко прошел митинг жителей города, которые обеспокоены договоренностями о подписании формулы Штайнмайера
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Митинг собрался спонтанно, благодаря активности людей в социальных сетях, уточнили в издании Общежитие.
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