"Нет капитуляции!": Львовский облсовет заявил о недопустимости отвода сил от линии разграничения

2 октября, 2019, 14:48

В среду, 2 октября, Львовский областной совет принял заявление о недопустимости отвода сил и средств Вооруженных Сил Украины и других украинских правоохранительных органов от границ временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщил в Facebook председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

"Решение принято", - написал Ганущин.

Еспресо.TV приводит полный текст заявления львовских депутатов:

Заявление Львовского областного совета о недопустимости отвода сил и средств Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских правоохранительных органов специального назначения Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, разведывательных органов Украины, от границ временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

Мы, депутаты Львовского областного совета, заявляем о недопустимости проанонсированных 01.10.2019 года Президентом Украины Владимиром Зеленским мероприятий по отводу сил и средств (личного состава и специалистов отдельных подразделений, воинских частей, оружия, боевая техника, специальных и транспортных средств, средств связи и телекоммуникаций, другие материально-технических средств) Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований (службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной специальной службы транспорта), правоохранительных органов специального назначения Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, разведывательных органов Украины задействованных в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны , отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Напоминаем Президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что целями государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях является освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и восстановления на этих территориях конституционного строя.

Подчеркиваем, что факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в порядке, определенном Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", устанавливается Министром обороны Украины и Министром внутренних дел Украины путем совместного представления Президенту Украины, исключительно на этом основании принимает соответствующее решение.

Только в таком порядке может стартовать завершения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определено отдельными решениями Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Подчеркиваем, что вмешательство любых лиц, независимо от должности, в том числе участников различных трехсторонних контактных групп, Министра иностранных дел Украины, руководителей Офиса Президента Украины в управление мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях не допускается.

Проанонсированный 01.10.2019 года Президентом Украины Владимиром Зеленским пример успешного отвода войск на участке фактической линии разграничения сторон проходящий в окрестностях Станицы-Луганской Луганской области не соответствует действительности, поскольку представители оккупационной администрации Российской Федерации не выполнили никаких требований трехсторонней контактной группы, а жизнь и безопасность жителей указанного населенного пункта находятся под серьезной угрозой.

Призываем Президента Украины, Министра обороны Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины защищать неотделимо суверенное право Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанного государственной границы, включая территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Нет капитуляции!