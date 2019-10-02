"Никакого контроля над границей": главари "ЛНР" и "ДНР" ответили Зеленскому по выборам в ОРДЛО
Об этом говорится в совместном заявлении главарей "ЛНР" и "ДНР", обнародованном медиаресурсами террористов.
"Призываем господина Зеленского не диктовали нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над рубежом киевская власть не получит ", - заявили главари террористов.
Кроме того, террористы потребовали, чтобы с ними согласовывали изменения в украинском законодательстве по ОРДЛО.
"Господин Зеленский также заявил, что будет принят какой-то новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти предостережения и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами ", - заявили террористы.
- Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский подтвердил согласование Украине так называемой "формулы Штайнмайера", что предусматривает закон об особом статусе ОРДЛО и проведения выборов на этих территориях.
- Согласования "формулы Штайнмайера" вызвало возмущение в обществе и протесты под государственными учреждениями.
- Появилось фото "формулы Штайнмайера" с подписями Кучмы, представителей ОРДЛО, РФ и ОБСЕ.
- МИД РФ "положительно оценило" согласования "формулы Штайнмайера".
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