2 октября, 2019, 11:01

Главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что украинская власть не получит контроля над участком границы с РФ к проведению выборов в ОРДЛО

Об этом говорится в совместном заявлении главарей "ЛНР" и "ДНР", обнародованном медиаресурсами террористов.

"Призываем господина Зеленского не диктовали нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над рубежом киевская власть не получит ", - заявили главари террористов.

Кроме того, террористы потребовали, чтобы с ними согласовывали изменения в украинском законодательстве по ОРДЛО.

"Господин Зеленский также заявил, что будет принят какой-то новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти предостережения и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами ", - заявили террористы.