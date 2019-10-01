Правые силы собирают митинг под ОП после заявлений Зеленского

1 октября, 2019, 20:30

Националисты из "Национального корпуса" и "Свободы" собирают акцию под офисом президента на фоне согласования Украиной "формулы Штайнмайера"

Об этом сообщают страницы событий в соцсетях.

Националисты считают эту формулу путем к капитуляции.

"По данным СМИ, украинская сторона подписала капитуляционною "формулу Штайнмайера" на сегодняшнем заседании ТКГ в Минске. Мы требуем объяснений от президента Зеленского - что и на каких условиях было подписано от имени Украины", - говорится в одной из групп.