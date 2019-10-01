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Espreso.tvОбществоПравые силы собирают митинг под ОП после заявлений Зеленского

Правые силы собирают митинг под ОП после заявлений Зеленского

Националисты из "Национального корпуса" и "Свободы" собирают акцию под офисом президента на фоне согласования Украиной "формулы Штайнмайера"
Об этом сообщают страницы событий в соцсетях.
 
Националисты считают эту формулу путем к капитуляции.
 
"По данным СМИ, украинская сторона подписала капитуляционною "формулу Штайнмайера" на сегодняшнем заседании ТКГ в Минске. Мы требуем объяснений от президента Зеленского - что и на каких условиях было подписано от имени Украины", - говорится в одной из групп.
 
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