В Запорожье ночью пикетировали здание СБУ с требованием обнародовать полный текст "формулы Штайнмайера"

2 октября, 2019, 10:17

В ночь на 2 октября под стенами управления СБУ в Запорожской области состоялся пикет, участники которого требовали немедленно обнародовать документ, который подписали в рамках трехсторонней контактной группы в Минске

Об этом сообщает Радио Свобода .

Во время мероприятия активисты скандировали "Нет капитуляции" и зажгли файеры.

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После митинга обращение с соответствующими требованиями участники акции передали дежурному работнику СБУ.

"Именно сегодня был подписан" план Штайнмайера ", который предусматривает проведение выборов в ОРДЛО, амнистию полную террористам, тем людям, с которыми нам приходилось воевать за независимость нашего государства ... Мы, как националисты, понимаем и считаем необходимость сохранять границы нашего государства, мы не можем простить ни Крым, ни потерю Донецкой, Луганской областей, поэтому выступаем с четкой позицией, что Украина и украинцы не позволят этим планам состояться. Почему сегодня вышли под СБУ? Потому что мы доверяем нашим институтам государственным - у нас есть специальная служба, занимающаяся сохранением национальной безопасности Украины. И мы хотим передать письмо и обратиться с требованиями ", - сообщил во время митинга его организатор Максим Зайченко.

Требования были следующие:

обнародовать полный текст документа, подписанный Кучмой на встрече трехсторонней контактной группы;

в случае подписания соглашения на условиях России - отставка министра иностранных дел и уполномоченного в трехсторонней контактной группе;

возбудить против них уголовное производство

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина согласовала "формулу Штайнмайера".