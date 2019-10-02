МИД РФ "положительно оценило" согласование "формулы Штайнмайера"
"Положительно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва надеется, что согласование формулы Штайнмайера даст толчок реализации Минских договоренностей.
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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.
По его словам, местные выборы на оккупированном Донбассе пройдут по украинскому законодательству, а закон об особом статусе Донбасса окончательно вступит в силу после международного признания этих выборов.
- Партия "Европейская солидарность" заявила , что, согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска.
- "Голос" требует созвать закрытое заседание Рады для объяснения, документ подписали в Минске.
- "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины.
- Львовский облсовет рассмотрит заявление по недопущению капитуляции в войне с РФ.
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