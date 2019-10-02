МИД РФ "положительно оценило" согласование "формулы Штайнмайера"

2 октября, 2019, 10:26

В Министерстве иностранных дел РФ положительно оценили согласование формулы Штайнмайера на Минских переговорах по Донбассу

"Положительно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва надеется, что согласование формулы Штайнмайера даст толчок реализации Минских договоренностей.

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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.

По его словам, местные выборы на оккупированном Донбассе пройдут по украинскому законодательству, а закон об особом статусе Донбасса окончательно вступит в силу после международного признания этих выборов.