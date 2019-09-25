"Самая большая охота на ведьм": Трамп отреагировал на скандал с разговором с Зеленским

25 сентября, 2019, 19:05

Президент США заявил, что скандал вокруг его июльского телефонного разговора с президентом Украины является крупнейшей в истории "охотой на ведьм"

Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке после обнародования стенограммы этого разговора Белым домом, передает "Интерфакс-Украина".

"Самая большая охота на ведьм в американской истории", - сказал Дональд Трамп.

Он добавил, что не оказывал на Зеленского "вообще никакого давления" в том, что касается расследования дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.