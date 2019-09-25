 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМир"Самая большая охота на ведьм": Трамп отреагировал на скандал с разговором с Зеленским

"Самая большая охота на ведьм": Трамп отреагировал на скандал с разговором с Зеленским

Президент США заявил, что скандал вокруг его июльского телефонного разговора с президентом Украины является крупнейшей в истории "охотой на ведьм"

Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке после обнародования стенограммы этого разговора Белым домом, передает "Интерфакс-Украина".

"Самая большая охота на ведьм в американской истории", - сказал Дональд Трамп.

Он добавил, что не оказывал на Зеленского "вообще никакого давления" в том, что касается расследования дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

  • Напомним, 25 сентября была обнародована стенограмма разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
  • Напомним, речь идет о распространенной авторитетными СМИ информации, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Американский юрист Джордж Конвей заявил, что в случае, если подтвердится информация о давлении Дональда Трампа на украинскую власть с целью одержать победу на следующих президентских выборах в США, Конгресс должен будет применить процедуру импичмента .
  • Сам Трамп заявил в Twitter, что считает распространенную информацию "фейковыми новостями" и "гарасментом".
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США провел закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Трампа на Зеленского с возможным требованием открыть расследование против семьи Байдена.
  • Байден, который сейчас является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.
  • The Washington Post. со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп перед звонком Зеленскому распорядился приостановить выплату Украине $400 млн военной помощи.
  • Трамп заявил, что продолжит задерживать финансовую помощь для Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать