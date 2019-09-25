"Самая большая охота на ведьм": Трамп отреагировал на скандал с разговором с Зеленским
25 сентября, 2019, 19:05
Президент США заявил, что скандал вокруг его июльского телефонного разговора с президентом Украины является крупнейшей в истории "охотой на ведьм"
Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке после обнародования стенограммы этого разговора Белым домом, передает "Интерфакс-Украина".
"Самая большая охота на ведьм в американской истории", - сказал Дональд Трамп.
Он добавил, что не оказывал на Зеленского "вообще никакого давления" в том, что касается расследования дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
25 сентября 2019 г.
- Напомним, 25 сентября была обнародована стенограмма разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
- Напомним, речь идет о распространенной авторитетными СМИ информации, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Американский юрист Джордж Конвей заявил, что в случае, если подтвердится информация о давлении Дональда Трампа на украинскую власть с целью одержать победу на следующих президентских выборах в США, Конгресс должен будет применить процедуру импичмента .
- Сам Трамп заявил в Twitter, что считает распространенную информацию "фейковыми новостями" и "гарасментом".
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США провел закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Трампа на Зеленского с возможным требованием открыть расследование против семьи Байдена.
- Байден, который сейчас является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года, призвал расследовать факты давления Трампа на Зеленского.
- The Washington Post. со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп перед звонком Зеленскому распорядился приостановить выплату Украине $400 млн военной помощи.
- Трамп заявил, что продолжит задерживать финансовую помощь для Украины.
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