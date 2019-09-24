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Espreso.tvМирТрамп заявил, что продолжит задерживать финансовую помощь для Украины

Трамп заявил, что продолжит задерживать финансовую помощь для Украины


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет задерживать выделение финансовой помощи Украине

Об этом он заявил по прибытии на Генеральную ассамблею ООН во вторник, 24 сентября, передает Reuters.

По словам Трампа, его решение связано с тем, что европейские страны недостаточно финансово помогают Украине.

"Я настаиваю, чтобы Европа внесла свой вклад в помощь Украине. Почему только США выделяют деньги?" - задался вопросом Трамп.

По данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп перед звонком украинскому коллеге Владимиру Зеленскому распорядился приостановить выплату Украине $400 млн военной помощи.

Один из чиновников заявил, что Трамп удерживал средства, опасаясь коррупции в Украине, а решение все же перевести деньги было мотивировано окончанием финансового года 30 сентября.

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