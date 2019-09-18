Байден обходит ближайших конкурентов среди демократов, - опрос
18 сентября, 2019, 13:28
Бывший вице-президент США Джо Байден обошел на 12 пунктов своего ближайшего однопартийца Берне Сандерса и на 16 пунктов демократку Элизабет Уоррен, которые считаются его вероятными конкурентами внутри партии на президентских выборах в США
Об этом свидетельствуют последние данные социологических опросов среди американских избирателей, представленных компанией Morning Consult .
Так, по результатам исследования, Джо Байдена поддерживают 32% опрошенных, сенатора Сандерса - 20%, а Элизабет Уоррен - 18%.
Результаты опроса Morning Consult подтверждают тенденцию и настроения электората, освещены по результатам других социологических исследований. Именно Байден, Сандерс и Уоррен признаются лидерами гонки среди демократов, которые к тому же имеют двузначные цифры поддержки.
При этом в отдельных штатах, таких как Южная Каролина, Невада, Айова и Нью-Гемпшир, бывший вице-президент Джо Байден имеет еще больший отрыв от своего ближайшего конкурента Берне Сандрес
Опросы Morning Consult проводилось в период 13-15 сентября и охватило 7487 граждан с правом голоса.
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