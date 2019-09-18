Байден обходит ближайших конкурентов среди демократов, - опрос

Так, по результатам исследования, Джо Байдена поддерживают 32% опрошенных, сенатора Сандерса - 20%, а Элизабет Уоррен - 18%.

Результаты опроса Morning Consult подтверждают тенденцию и настроения электората, освещены по результатам других социологических исследований. Именно Байден, Сандерс и Уоррен признаются лидерами гонки среди демократов, которые к тому же имеют двузначные цифры поддержки.

При этом в отдельных штатах, таких как Южная Каролина, Невада, Айова и Нью-Гемпшир, бывший вице-президент Джо Байден имеет еще больший отрыв от своего ближайшего конкурента Берне Сандрес

Опросы Morning Consult проводилось в период 13-15 сентября и охватило 7487 граждан с правом голоса.