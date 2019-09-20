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Espreso.tvОбществоКонгресс США призвали к импичменту Трампу, если подтвердится его давление на Украину с целью победить Байдена

Конгресс США призвали к импичменту Трампу, если подтвердится его давление на Украину с целью победить Байдена


фото: liga.net
В случае, если подтвердится информация о давлении Дональда Трампа на украинскую власть с целью одержать победу на следующих президентских выборах в США, Конгресс должен будет применить процедуру импичмента

Об этом заявил в Twitter американский юрист Джордж Конвей.

"Если это действительно произошло, Дональду Трампу должны немедленно объявить импичмент и отстранить его от должности", - написал Конвей.

Речь идет о распространенной, в частности изданием The Independence, информации, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.

Сам Трамп заявил в Twitter, что считает распространенную информацию "фейковыми новостями" и "гарасментом".

"Все опросы и некоторые совершенно новые опросы показывают очень малую поддержку импичменту. Такая трата времени, которое с особенно большой пользой можно посвятить снижению цен на лекарства по рецепту, здравоохранение, инфраструктуру и т. Еще одна история фейковых новостей - это никогда не закончится ! Практически в любое время, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что может быть много людей из разных американских агентств, которые слушают, не говоря уже о тех, кто из другой страны. Нет проблем! Зная все это, будет кто-то на только тупой, чтобы поверить, что я сказал что-то неприемлемое иностранному лидером во время такого потенциально "густонаселенного" звонка. Я бы делал только то, что правильно, и делал только хорошо для США! Президентский гарасмент! " - написал Трамп.

 

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