Конгресс США призвали к импичменту Трампу, если подтвердится его давление на Украину с целью победить Байдена

20 сентября, 2019, 09:04

В случае, если подтвердится информация о давлении Дональда Трампа на украинскую власть с целью одержать победу на следующих президентских выборах в США, Конгресс должен будет применить процедуру импичмента

Об этом заявил в Twitter американский юрист Джордж Конвей.

"Если это действительно произошло, Дональду Трампу должны немедленно объявить импичмент и отстранить его от должности", - написал Конвей.

Речь идет о распространенной, в частности изданием The Independence, информации, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.

If this actually happened, @realDonaldTrump should be impeached and removed from office without delay. https://t.co/WkiA3yXPEx - George Conway (@ gtconway3d) 19 сентября 2019 г.

if he wanted to improve relations with the US. https://t.co/lINxfkAQaL pic.twitter.com/zXw7J7yHvF - Laura Rozen (@lrozen) 19 сентября 2019 г.

Сам Трамп заявил в Twitter, что считает распространенную информацию "фейковыми новостями" и "гарасментом".

"Все опросы и некоторые совершенно новые опросы показывают очень малую поддержку импичменту. Такая трата времени, которое с особенно большой пользой можно посвятить снижению цен на лекарства по рецепту, здравоохранение, инфраструктуру и т. Еще одна история фейковых новостей - это никогда не закончится ! Практически в любое время, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что может быть много людей из разных американских агентств, которые слушают, не говоря уже о тех, кто из другой страны. Нет проблем! Зная все это, будет кто-то на только тупой, чтобы поверить, что я сказал что-то неприемлемое иностранному лидером во время такого потенциально "густонаселенного" звонка. Я бы делал только то, что правильно, и делал только хорошо для США! Президентский гарасмент! " - написал Трамп.

All Polls, and some brand new Polls, show very little support for impeachment. Such a waste of time, especially with sooo much good that could be done, including prescription drug price reduction, healthcare, infrastructure etc. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2019 г.

Another Fake News story out there - It never ends! Virtually anytime I speak on the phone to a foreign leader, I understand that there may be many people listening from various US agencies, not to mention those from the other country itself. No problem! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2019 г.

.... Knowing all of this, is anybody dumb enough to believe that I would say something inappropriate with a foreign leader while on such a potentially "heavily populated" call. I would only do what is right anyway, and only do good for the USA! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2019 г.