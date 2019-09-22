Байден требует расследовать факты давления Трампа на Зеленского

22 сентября, 2019, 16:23

Бывший вице-президент США Джо Байден требует расследовать обстоятельства телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Джо Байден, который является основным кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, призвал расследовать информацию о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским давил на того, призывая начать расследование против Байдена и его сына.

"Это кажется удивительным злоупотреблением властью. Позвонить лидеру иностранного государства, который ищет помощи у Соединенных Штатов, и расспрашивать обо мне, и имея в виду эти вещи. Это возмутительно", - сказал Байден во время выступления в штате Айова.