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Espreso.tvОбществоБайден требует расследовать факты давления Трампа на Зеленского

Байден требует расследовать факты давления Трампа на Зеленского


фото: REUTERS
Бывший вице-президент США Джо Байден требует расследовать обстоятельства телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Джо Байден, который является основным кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, призвал расследовать информацию о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским давил на того, призывая начать расследование против Байдена и его сына.

"Это кажется удивительным злоупотреблением властью. Позвонить лидеру иностранного государства, который ищет помощи у Соединенных Штатов, и расспрашивать обо мне, и имея в виду эти вещи. Это возмутительно", - сказал Байден во время выступления в штате Айова.

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