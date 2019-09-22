Байден требует расследовать факты давления Трампа на Зеленского
22 сентября, 2019, 16:23
Бывший вице-президент США Джо Байден требует расследовать обстоятельства телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с Владимиром Зеленским
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Джо Байден, который является основным кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, призвал расследовать информацию о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским давил на того, призывая начать расследование против Байдена и его сына.
"Это кажется удивительным злоупотреблением властью. Позвонить лидеру иностранного государства, который ищет помощи у Соединенных Штатов, и расспрашивать обо мне, и имея в виду эти вещи. Это возмутительно", - сказал Байден во время выступления в штате Айова.
- Напомним, 21 сентября Дональд Трамп заявил, что не предъявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому требований о расследовании по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- 20 сентября президент США Дональд Трамп ответил , что договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына своего главного конкурента на будущих выборах - Джо Байдена.
- Выступая в разгар скандала на CNN, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и ненароком признал, что действительно требовал у представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена, несмотря на многократные заверения Вашингтона, что никаких таких требований на официальном уровне не было .
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в четверг провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятным требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена.
- Сейчас Байден является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года.
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