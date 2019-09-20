Джулиани случайно признался, что просил Украину начать расследование против Байдена

20 сентября, 2019, 12:06

Адвокат президента США Рудольф Джулиани признал, что просил власти Украины провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена

Такое заявление Джулиани случайно сделал в беседе с ведущим CNN Крисом Куомо. В частности, ведущий спросил Джулиани, просил ли тот власти Украины провести расследование в отношении представителей семьи Джо Байдена.

"Нет, я этого не делал. Я просто просил Украины расследовать обвинения во вмешательстве украинцев в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон", - ответил Джулиани.

Ведущий снова поставил вопрос на ту же тему:

"Так вы никогда и ничего не спрашивали о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не просили о Джо Байдене у прокурора (руководителя ГПУ - ред)?".

"Единственное, что я попросил это понять, как тот, кто был назначен, закрыл дело против Antac", - ответил Джулиани.

"Да вы просили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?", - еще раз переспросил Куомо.

"Конечно, да", - ответил Джулиани.

. @ChrisCuomo : "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden ?" @RudyGiuliani : "Of course I did"



President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO - Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) 20 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что три комитета Палаты представителей Конгресса США начали "масштабное расследование" после сообщений о том, что президент Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани пытались заставить правительство Украины поддержать республиканца на выборах 2020 года.

Напомним, по данным The Washington Post, Дональд Трамп хочет надавить на руководство Украины, чтобы форсировать расследование в отношении компании Burisma, где работал сын его ключевого соперника на выборах Джо Байдена.