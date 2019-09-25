Обнародована стенограмма разговора Трампа и Зеленского
25 сентября, 2019, 17:15
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским
Белый дом опубликовал полную расшифровку беседы двух президентов.
"Есть много разговоров относительно сына Байдена. Что Байден остановил расследование (в Украине - ред.) И многие хотели бы разобраться в этом, и если вы можете что-то сделать с генпрокурором, было бы замечательно. Байден хвастается что остановил расследование, и если можете, взягляните на это... Для меня это звучит ужасно", - в частности сказал Трамп.
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