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Espreso.tvОбществоОбнародована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Обнародована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

Белый дом опубликовал полную расшифровку беседы двух президентов.

"Есть много разговоров относительно сына Байдена. Что Байден остановил расследование (в Украине - ред.) И многие хотели бы разобраться в этом, и если вы можете что-то сделать с генпрокурором, было бы замечательно. Байден хвастается что остановил расследование, и если можете, взягляните на это... Для меня это звучит ужасно", - в частности сказал Трамп.

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