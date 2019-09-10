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Espreso.tvМирВ Конгрессе США начали расследование в отношении возможного давления Трампа на Украину

В Конгрессе США начали расследование в отношении возможного давления Трампа на Украину


фото: REUTERS
Главы сразу трех комитетов Палаты представителей США инициируют расследование против президента Дональда Трампа и его окружения с обвинениями в попытках повлиять на правительство Украины с целью давления на Джо Байдена
Об этом сообщает Reuters.

"Демократы в Палате представителей начинают широкое расследование, чтобы установить, пытался ли президент Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани или кто-либо другой оказывать давление на украинское правительство, чтобы помочь Трампу переизбраться в 2020 году путем преследования его политического оппонента, экс-вице-президента Джо Байдена", - отмечается в сообщении.

В частности, три профильных комитета отправили совместные письма Белого дома и Госдепартамента с требованием предоставить соответствующие документы.

"В то время, как выборы 2020 приближаются, президент Трамп и его личный адвокат, похоже, усиливают давление на украинское правительство и его систему правосудия в пользу кампании переизбрания президента Трампа, и Белый дом, и Государственный департамент могут быть соучастниками этой схемы", - приводит издание цитаты из документов.

Руководители трех комитетов Конгресса - по разведке, надзору и иностранных дел - обратились в Белый дом и Государственного департамента с просьбой предоставить записи, связанные с попытками "манипулировать украинской системой правосудия. Требуя предоставления соответствующих документов до 16 сентября.

Напомним, по данным The Washington Post, Дональд Трамп хочет надавить на руководство Украины, чтобы форсировать расследование в отношении компании Burisma, где работал сын его ключевого соперника на выборах Джо Байдена.

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