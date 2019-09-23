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Espreso.tvМирВеликобритания обвинила Иран в атаке на НПЗ в Саудовской Аравии

Великобритания обвинила Иран в атаке на НПЗ в Саудовской Аравии


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возложил ответственность за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии на Иран

Об этом он сказал по время общения с журналистами в самолете по пути в Нью-Йорк, где будет Генассамблея ООН, сообщает Радио Свобода .

Джонсон также отметил, что Лондон рассмотрит возможность участия в военной поддержке Саудовской Аравии и будет работать с союзниками ради деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются нефти и газа с Ближнего Востока.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
  • США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
  • Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
  • Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
  • По сообщению телеканала CBS, который ссылается на источник из числа американских официальных лиц, разрешение на атаку дал верховный руководитель страны аятоллы Хаменеи.
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