Великобритания обвинила Иран в атаке на НПЗ в Саудовской Аравии

23 сентября, 2019, 12:52

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возложил ответственность за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии на Иран

Об этом он сказал по время общения с журналистами в самолете по пути в Нью-Йорк, где будет Генассамблея ООН, сообщает Радио Свобода .

Джонсон также отметил, что Лондон рассмотрит возможность участия в военной поддержке Саудовской Аравии и будет работать с союзниками ради деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.