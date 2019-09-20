Пентагон представит Трампу варианты ответа на нападение в Саудовской Аравии
20 сентября, 2019, 16:20
Пентагон представит сегодня, 20 сентября, президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу различные варианты ответа на атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как сообщается, на совещании Совета национальной безопасности в Белом доме представители Пентагона назовут список целей в Иране, по которым могут быть нанесены удары с воздуха.
При этом, Пентагон также предупредит Трампа о том, что военные действия против Ирана могут перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
- Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
- Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
- По сообщению телеканала CBS, который ссылается на источник из числа американских официальных лиц, разрешение на атаку дал верховный руководитель страны аятолла Хаменеи.
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