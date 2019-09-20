Пентагон представит Трампу варианты ответа на нападение в Саудовской Аравии

20 сентября, 2019, 16:20

Пентагон представит сегодня, 20 сентября, президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу различные варианты ответа на атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщается, на совещании Совета национальной безопасности в Белом доме представители Пентагона назовут список целей в Иране, по которым могут быть нанесены удары с воздуха.

При этом, Пентагон также предупредит Трампа о том, что военные действия против Ирана могут перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт.