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Espreso.tvМирМИД Ирана: Атака США или Саудовской Аравии спровоцирует "полномасштабную" войну

МИД Ирана: Атака США или Саудовской Аравии спровоцирует "полномасштабную" войну


фото: reuters
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что удар со стороны США или Саудовской Аравии приведет к "полномасштабной войне"

Отвечая на вопрос CNN, какие будут последствия военного удара США или Саудовской Аравии по Ирану, Зариф ответил: "Полномасштабная война".

"Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я делаю очень серьезное заявление о том, что мы не хотим вступать в военную конфронтацию", - сказал Зариф, добавив, что военный ответ приведет к "множеству жертв".

По словам главы МИД Ирана, Тегеран надеется избежать конфликта и готов к переговорам со своими региональными соперниками Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако он исключил переговоры со США, пока Вашингтон не отменит все антииранские санкции, как было задекларировано в рамках ядерной сделки 2015 года.

Глава иранской дипломатии вновь опроверг обвинения США и Саудовской Аравии в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По словам Зарифа, йеменские повстанцы, поддерживаемые Ираном, которые взяли на себя ответственность за нападение, наращивают свой военный потенциал и способны провести сложную операцию.

Однако, по словам Зарифа, он не может предоставить доказательства того, что хуситы запустили дроны и крылатые ракеты.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
  • США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
  • Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
  • Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
  • По сообщению телеканала CBS, который ссылается на источник из числа американских официальных лиц, разрешение на атаку дал верховный руководитель страны аятоллы Хаменеи.
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