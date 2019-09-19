МИД Ирана: Атака США или Саудовской Аравии спровоцирует "полномасштабную" войну

19 сентября, 2019, 16:50

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что удар со стороны США или Саудовской Аравии приведет к "полномасштабной войне"

Отвечая на вопрос CNN, какие будут последствия военного удара США или Саудовской Аравии по Ирану, Зариф ответил: "Полномасштабная война".

"Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я делаю очень серьезное заявление о том, что мы не хотим вступать в военную конфронтацию", - сказал Зариф, добавив, что военный ответ приведет к "множеству жертв".

По словам главы МИД Ирана, Тегеран надеется избежать конфликта и готов к переговорам со своими региональными соперниками Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако он исключил переговоры со США, пока Вашингтон не отменит все антииранские санкции, как было задекларировано в рамках ядерной сделки 2015 года.

Глава иранской дипломатии вновь опроверг обвинения США и Саудовской Аравии в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По словам Зарифа, йеменские повстанцы, поддерживаемые Ираном, которые взяли на себя ответственность за нападение, наращивают свой военный потенциал и способны провести сложную операцию.

Однако, по словам Зарифа, он не может предоставить доказательства того, что хуситы запустили дроны и крылатые ракеты.