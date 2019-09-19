МИД Ирана: Атака США или Саудовской Аравии спровоцирует "полномасштабную" войну
Отвечая на вопрос CNN, какие будут последствия военного удара США или Саудовской Аравии по Ирану, Зариф ответил: "Полномасштабная война".
"Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я делаю очень серьезное заявление о том, что мы не хотим вступать в военную конфронтацию", - сказал Зариф, добавив, что военный ответ приведет к "множеству жертв".
По словам главы МИД Ирана, Тегеран надеется избежать конфликта и готов к переговорам со своими региональными соперниками Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако он исключил переговоры со США, пока Вашингтон не отменит все антииранские санкции, как было задекларировано в рамках ядерной сделки 2015 года.
Глава иранской дипломатии вновь опроверг обвинения США и Саудовской Аравии в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По словам Зарифа, йеменские повстанцы, поддерживаемые Ираном, которые взяли на себя ответственность за нападение, наращивают свой военный потенциал и способны провести сложную операцию.
Однако, по словам Зарифа, он не может предоставить доказательства того, что хуситы запустили дроны и крылатые ракеты.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
- Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
- Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
- По сообщению телеканала CBS, который ссылается на источник из числа американских официальных лиц, разрешение на атаку дал верховный руководитель страны аятоллы Хаменеи.
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